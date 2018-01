Ryanair beantragt vor Brexit eigene Lizenz für Grossbritannien

Bus mit 55 Passagieren stürzt in Peru in "Teufelskurve" von Klippe

Nach einem Busunglück in Peru ist die Zahl der Toten laut Polizei am Dienstag auf mindestens 48 gestiegen. Der Bus kollidierte auf einer Küstenstrasse nördlich der Hauptstadt Lima mit einem Lastwagen und stürzte von einer Klippe etwa hundert Meter in die Tiefe.