SBB Cargo testet automatische Bremsprobe für Güterwagen

Getestet wird die automatische Bremsprobe an drei Zugkompositionen mit insgesamt 20 Wagen, die für den Grossverteiler Migros unterwegs sind, wie es in einem am Mittwoch veröffentlichten Blog-Beitrag der SBB heisst. Die Tests sollen bis zum zweiten Quartal 2018 dauern.

Die Güterwagen werden in der Testzeit zwischen Oberbuchsiten SO und Frenkendorf BL sowie zwischen Oberbuchsiten und Gossau SG verkehren und insgesamt rund eine Million Kilometer zurücklegen. Dabei werden insgesamt um die 10'000 Bremsproben fällig - an jedem der 20 Wagen 500, wie es im Blogbeitrag heisst.

Heute müssen Rangierarbeiter beim Zusammenstellen der Güterzüge direkt an den Wagen prüfen, ob die Bremsen funktionieren. Bei einem 500 Meter langen Zug könne das bis zu 40 Minuten dauern, schreibt die SBB. Dagegen dauere die automatische Bremsprobe lediglich zehn Minuten. "Sie schafft enorme Effizienz im Rangierbetrieb."

Das Projekt für die automatische Bremsprobe ist länderübergreifend: Die automatisierte Bremsprobe wurde gemeinsam mit der PJM in Graz (A) und der österreichischen Rail Cargo Austria (RCG) entwickelt. Von Generatoren, die während der Fahrt Energie erzeugen, erhalten die Güterwagen die für die automatisierte Bremsprobe nötige Energie.