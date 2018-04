SBB Rail Service Hotline wird viel günstiger

Die Dienstleistungen bleiben dieselben: Im Rail Service bestellen die Kundinnen und Kunden rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche Billette und Abonnemente sowie Reservationen für das In- und Ausland und erhalten Fahrplaninformationen.

Unter der Nummer 0848 44 66 88 sind auch das Service Center Abonnemente für Fragen zum SwissPass sowie der Support für SBB Mobile und SBB.ch erreichbar.

Die bisherige Nummer 0900 300 300 wird per 1. Mai 2018 abgeschaltet und durch einen automatischen Ansagetext ersetzt, für welchen keine Gebühren mehr verrechnet werden.

Der Rail Service ist Teil des SBB Contact Centers in Brig, welches seit 2001 besteht.

Heute beraten 280 Mitarbeitende rund um die Uhr die Kundinnen und Kunden in vier Sprachen per Telefon, E-Mail, Live-Chat sowie über Twitter und Facebook. Zu den weiteren Dienstleistungen des SBB Contact Centers zählen die Betreuung der Kunden mit eingeschränkter Mobilität und das Businesstravel-Service-Center für Geschäftskunden. Daneben unterstützen die Mitarbeitenden die Kunden telefonisch beim Billettkauf an den Billettautomaten.