Schweizer haben Vertrauen in Dieselautos verloren

Eigentlich ist er ein Welterfolg und Paradebeispiel deutscher Ingenieurskunst, doch Kritiker sehen in ihm eher ein Schmuddelkind: Der Diesel hat es nicht leicht. Die Motortechnik - vor 125 Jahren (27. Februar 1892) von ihrem Erfinder Rudolf Diesel in Berlin zum Patent angemeldet - ist auch durch den millionenfachen Abgasbetrug bei VW in Verruf geraten.