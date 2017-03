Sommerflugplan 2017 am EuroAirport mit noch mehr Auswahl

Darüber hinaus begrüsst der EuroAirport eine für ihn ganz neue Fluggesellschaft: Iberia, die nationale Airline Spaniens, welche einmal täglich, ausser donnerstags, nach Madrid fliegt. Die neue Strecke bietet neben der Punkt-zu-Punkt-Verbindung in die spanische Hauptstadt zahlreiche Umsteigemöglichkeiten zu weiteren Destinationen in Spanien, Portugal, Afrika und insbesondere Lateinamerika an.

Hinzu kommt mehr Angebot auf die Strecke EuroAirport - Palma de Mallorca mit Eurowings (4x/Woche) und nach Montreal mit Air Transat, welche auf dieser Strecke erstmals regelmässig die grössere Airbus A330-200 (345 Sitzplätze an Stelle von Airbus A310 mit 250 Sitzplätzen) einsetzt. Small Planet Airlines beginnt, im Auftrag von Reiseveranstaltern, mit einer zusätzlichen Verbindung nach Larnaka/Zypern und ergänzt damit das bestehende Angebot von easyjet auf der Strecke. Auf nachfragestarken Zielen vor allem im Geschäftsreiseverkehr gibt es weiterhin Verdichtungen und den Einsatz von grösseren Fluggeräten. Weiterhin gibt es eine grosse Auswahl an Ferienflügen zu 25 sonnigen Reisezielen in z.B. Afrika (Hurghada) und Südeuropa: Bulgarien, Griechenland, Italien, Kroatien, Portugal, Spanien und Türkei.

Zusammengefasst bieten in diesem Sommer ab dem EuroAirport 24 Fluggesellschaften Direktverbindungen zu mehr als 96 Flughäfen im Linienverkehr an, das sind rund 550 Abflüge pro Woche. Das Ferienflugangebot ab dem EuroAirport umfasst 25 sonnige Ziele, die von mehr als 50 schweizerischen, französischen und deutschen Reiseveranstaltern bedient werden.

Ausblick auf den Winterflugplan 2017: Direkte Flüge nach Dubai

Die deutsche Fluggesellschaft Condor wird ab 5. November im Auftrag des Reiseveranstalters FTI den neuen Flughafen Dubai World Central (DWC), Al Maktoum International, einmal pro Woche sonntags mit einer Boeing 757-300 (255 Sitzplätze) anfliegen. Urlauber aus dem Dreiländereck erreichen somit das berühmte Emirat innerhalb von rund sechs Stunden. Der neue Flughafen DWC befindet sich im Westen der Stadt und ist gut erschlossen. Seine Lage ist insbesondere für Hotelgäste auf der berühmten Dubai Palme und im Viertel der Dubai Marina optimal, wo Strände, zahlreiche Restaurants und Bars sowie die Promenade „The Walk“ auf Geniesser und Badefreunde warten. Auch das Nachbaremirat Abu Dhabi ist von DWC in rund einer Autostunde sehr schnell erreichbar.

Von Januar bis Ende Februar 2017 haben rund 900 000 Fluggäste den EuroAirport genutzt, was einem Anstieg um 3 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahrs entspricht. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Flugbewegungen beim gewerblichen Passagierverkehr (Starts und Landungen von Linien- und Charterflügen) um 1 Prozent zurückgegangen. Gesamthaft ist die Anzahl Flugbewegungen (inkl. Frachtflügen und nicht gewerblichen Verkehr) auch um 1 Prozent gefallen.

Das Wachstum im Passagierverkehr ist insbesondere auf die weiter vergrösserten Sitzkapazitäten, den Einsatz grösserer Flugzeuge und erhöhte Frequenzen auf einzelnen Strecken zurückzuführen.

Für 2017 rechnet der EuroAirport mit einem Anstieg der Passagierzahlen um 3 bis 4 Prozent auf 7,6 Millionen.