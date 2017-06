TCS verzeichnet deutlich mehr Panneneinsätze

Insgesamt wurden in der Schweiz an den beiden verlängerten Wochenenden 8670 Panneneinsätze geleistet, davon 5120 am Auffahrtswochenende und 3550 an Pfingsten, wie der TCS am Dienstag mitteilte.

Im Ausland leistete der TCS an den beiden verlängerten Wochenenden 950 Einsätze. Im Vergleich zur Vorjahresperiode bedeute dies einen Anstieg von 37 Prozent, schreibt der TCS.

Rund 100 Repatriierungen wegen Krankheit oder Unfällen seien organisiert worden. Der Ambulanzjet sei in Spanien, Sardinien und Kroatien im Einsatz gestanden. Vorwiegend seien Einsätze in Frankreich, Italien und Spanien geleistet worden. Aus Übersee seien die meisten Hilferufe aus den USA und Kanada gekommen.

Wegen der Attentate in London berief der TCS auch seinen Krisenstab ein. Von den rund 800'000 ETI-Schutzbriefinhabern sei jedoch niemand direkt von den tragischen Ereignissen betroffen gewesen.