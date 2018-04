Testserie von Wassertaxi auf dem Genfersee startet im Pech

Mitfahrer: Der kleine Spion in deinem Auto - im Baselbiet bereits Gerichtszeuge

Die Zahl der Autos mit kleinen Kameras an der Frontscheibe nimmt stetig zu. Das Video-Material wird bei Unfällen immer mehr zur Aufklärung zugelassen. In der Schweiz entscheiden jeweils die Gerichte wegen des Persönlichkeitsschutzes individuell über die Zulässigkeit des Materials. Im Baselbiet wurden schon Aufnahmen zugelassen. In Deutschland soll nächsten Monat ein dann für die ganze Republik geltender Grundsatzentscheid fallen.