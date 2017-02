US-Richter stimmt Vergleichen von VW und Bosch vorläufig zu

Testflüge eines Airbus A350-1000 am EuroAirport

Am Dienstagnachmittag, 14. Februar 2017 und am Mittwochvormittag, 15. Februar 2017 wird ein Airbus A350-1000 im Rahmen seines Testprogramms jeweils eine Reihe von rund zehn Landungen und Starts auf die Hauptpiste Nord/Süd (Piste 15) am EuroAirport durchführen.