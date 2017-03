VW steigt in Batteriezellforschung ein

Neue Fluggesellschaft will sich am Flugplatz Sitten niederlassen

Der Flugplatz Sitten macht einen weiteren Schritt in Richtung zivile Nutzung nach dem Rückzug der Armee. Die britische Fluggesellschaft PowdAir will sich in Sitten niederlassen und Flüge an fünf Destinationen in Grossbritannien sowie nach Brüssel und Rotterdam anbieten.