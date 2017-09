VW treibt Umstrukturierung weiter voran

Der Volkswagen-Konzern will seine geplante Restrukturierung nicht auf die lange Bank schieben. Ein neues Team des Autobauers arbeite aktiv am Verkauf mehrerer Bereiche, die nicht länger zum Kerngeschäft des Konzerns gehörten, sagte Konzernchef Matthias Müller in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem "Wall Street Journal".