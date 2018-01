Verkauf von Motorrollern geht in der Schweiz zurück

Ford will 11 Milliarden Dollar bis 2022 in Elektromobilität stecken

Der US-Autobauer Ford will deutlich mehr Geld in die Entwicklung von Elektroautos stecken als bislang geplant. Bis 2022 werde Ford elf Milliarden Dollar investieren, kündigte das Unternehmen am Sonntag auf der Automesse in Detroit an. Bislang waren 4,5 Milliarden Dollar bis 2020 eingeplant gewesen.