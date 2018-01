Verkehrsprognose Winter und Skiferien 2018

In dieser Saison des Jahres sind deshalb besonders auf den Zufahrtsstrassen in die Bergregionen und Skigebiete mehr Verkehrsteilnehmende unterwegs. Speziell intensiv dürfte das Verkehrsaufkommen an den Wochenenden sein. Während der Woche werden zudem Pendler den Verkehr auf den Autobahnen intensivieren. Dies vorwiegend morgens zwischen 7.00 und 9.00 Uhr und abends zwischen 17.00 und 19.00 Uhr.

Da viele Pässe im Winter schneebedeckt und daher gesperrt sind, werden die Umfahrungsmöglichkeiten öfter genutzt. So muss auf der A2 durch den Gotthard-Tunnel und auf der A13 San Bernardino-Route mit Stau und Wartezeiten gerechnet werden. Warten wird auch nötig sein vor den Autoverladestationen.

In der kalten Winterzeit sollten Autofahrende jederzeit mit Schnee, Glatteis und dichtem Nebel rechnen – und ihre Fahrweise entsprechend dieser Gefahren anpassen. Die empfohlene Winterausrüstung hilft zudem, sicher auf den Strassen unterwegs zu sein.

Hauptstrassen und Grenzübergänge

Folgende Strecken können zeitweise überlastet sein:

Spiez – Kandersteg

Gampel – Goppenstein (Rückreise)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Raron – Brig

Bellinzona - Locarno

sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern.

An den Grenzübergängen Au, Koblenz, St. Margrethen und Thayngen sind Wartezeiten ebenfalls möglich.

Autoverladestationen

Bei der Hinreise kann es jeweils samstags, zwischen 10 und 15 Uhr, an folgenden Verladestationen zu Wartezeiten kommen: An der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga.

Bei der Rückreise sind Wartezeiten jeweils samstags, von 11 bis 16 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr möglich. Dies betrifft die Furka in Oberwald, den Lötschberg in Goppenstein und den Vereina in Lavin-Sagliains.

Weitere Informationen

Sprachgesteuerter Telefondienst von Viasuisse: Nummer 163 (90 Rappen pro Anruf und pro Minute); die nationalen Radiosender SRF, RTS und RSI; Internetseiten: www.tcs.ch www.sbb.ch www.teletext.ch (Strassenverkehr 800 - 813); www.bls.ch und App: TCS Verkehr