Volkswagen stellt konzerneigene Zulieferwerke neu auf

VW will Händlernetz in Europa straffen

VW will sein Händlernetz in Europa straffen und die Kosten für das klassische Geschäft in den Autohäusern kräftig senken. "Wir sind auf allen Weltmärkten seit Jahren auf Konsolidierungswelle", sagte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann vor Beginn einer Konferenz mit Vertriebspartnern am Dienstag in München.