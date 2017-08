Wie plant die SBB ihre Baustellen?

Der deutsche Autoriese Volkswagen muss in den USA knapp 281'000 Fahrzeuge wegen mangelhafter Benzinpumpen in die Werkstätten zurück rufen. Durch einen elektrischen Defekt könne die Benzinversorgung gestört werden, was zum Ausfall des Motors führe und die Gefahr von Unfällen erhöhe. Dies erklärte das Unternehmen gegenüber der US-Verkehrsaufsicht NHTSA. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag Unterlagen mit diesen Informationen.