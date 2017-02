Zweifel an Piëchs Aufklärungswillen

Zweitweise 16 Kilometer Stau nach schwerem Unfall bei Kirchberg BE

Bei einem schweren Autounfall auf der A1 kurz vor Kirchberg BE sind am Samstagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Weil die Normalspur in Fahrtrichtung Bern gesperrt werden musste, kam es zeitweise zu einem Stau von bis zu 16 Kilometern.