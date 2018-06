easyJet befördert erstmals mehr als 83 Millionen Passagiere innerhalb eines JAhres

Die Fluggesellschaft verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten (einschliesslich Mai 2018) im Vergleich zum Vorjahr einen Kapazitätszuwachs von 5,7% und einen Anstieg der Auslastung um 1,5 Prozentpunkte auf 93,5%. Alle Zahlen waren im Vergleich zum Mai 2017 ebenfalls gestiegen – die Passagierzahlen stiegen um 3,7% und die Kapazität um 1,7% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.

Während die Auslastung im Mai 2018 im Vergleich zum Vorjahr im gesamten easyJet- Netzwerk eine Steigerung von +1,8% verzeichnete, stieg die Auslastung in der Schweiz um +3,6% an. Der Auslastungsanstieg wurde zum Teil durch öffentlichkeitswirksame Markenkampagnen für Verbraucher angetrieben und durch eine Reihe von Feiertagen in ganz Europa im Mai, wobei Städtereisen nach Italien und Spanien sowie Kurzurlaube an Stränden der Balearen, in Portugal und in Griechenland sehr beliebt waren.

easyJet führte im Mai 2018 rund 48.000 Flüge durch und beförderte 7,8 Millionen Passagiere innerhalb seines europäischen Netzwerks.