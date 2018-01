Donald Trumps Ansprache am WEF im Livestream

Exklusiver Zugang: Sicherheitsleute aus den USA haben Vertretern etlicher Schweizer und internationaler Medien am Freitag daran gehindert, der Abschlussrede des US-Präsidenten Donald Trump am WEF live beizuwohnen.

Zahlreichen akkreditierten Journalistinnen und Journalisten, auch der Nachrichtenagentur SDA, wurde der Zugang zum Kongresssaal der Weltwirtschaftsforums in Davos verweigert. Dies obwohl ihnen der Eintritt im Vorfeld erlaubt worden war und sie teils Stunden vor Redebeginn angestanden waren.

Generell herrschte dichtes Gedränge am Eingang zum grossen Saal. Selbst Top-Politiker und Wirtschaftsleute mussten sich ohne Entourrage in den Raum zwängen, in dem Trump die lange erwartete "America first"-Rede am WEF halten sollte.