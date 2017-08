Hoch hinaus mit Felix Rudolf von Rohr: Heute auf der Chrischona

Man mag es kaum glauben, aber ganz langsam färbt sich das Grossbasler Rheinufer schon herbstlich. Das Licht wird satter, die Blätter der Bäume nehmen Farbe an. Und mittendrin, am Rheinsprung, liegt der neu gestaltete Garten der alten Universität. Er ist eine Oase in der Stadt, öffentlich zugänglich, wenn das Ufer schon keinen Gehweg erhalten hat. So bleibt der Rhein auf der Grossbasler Seite ein Paradies für Anwohner und blickscheue Geniesser.