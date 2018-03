1884 wurde das Haus der Töchterschule am Kohlenberg, hoch über dem Barfüsserplatz, bezogen, und später von Architekt und Kantonsbaumeister Theodor Hünerwadel in die heutige Form gebracht. Heute heisst die Schule zwar Leonhardsgymnasium, aber der alte Name Affenkasten ist nicht mehr wegzudenken.