Vor zehn Jahren hat es der FC Basel geschafft: Im letzten Spiel der Meisterschaft gewann Rotblau gegen die Berner Young Boys. An der Pressekonferenz freut sich Christian Gross über den Titel - und füllt Gesprächspausen mit einem - oder mehreren - Schlücken aus dem Champagnerglas. «Als Zürcher sage ich: Es gibt keine Stadt, in der die Bevölkerung so stark mit dem Fussball verbunden ist», sagt der damals frisch-gekürte Meistertrainer. Erleben Sie die aussergewöhnliche Pressekonferenz mit dem beliebten Christian Gross im Video.