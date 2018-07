Live: So möchte Alain Berset die AHV retten

Die Finanzen der AHV sind in Schieflage. Nachdem die Reform der Altersvorsorge an der Urne gescheitert ist, nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf. Mit zusätzlichen Einnahmen aus der Mehrwertsteuer und dem Frauenrentenalter 65 will er die AHV auf Kurs bringen. Verfolgen Sie hier die Medienkonferenz des Bundesrates live.