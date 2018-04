Der Frühling ist dieses Wochenende nun endlich definitiv in Basel angekommen. Nirgends sieht man auf so schöne, prächtige Art und Weise zudem auch den Einfluss der Höhe über Meer bei einer Pflanze, wie bei dem langen Zug der japanischen Kirschblüten-Bäume entlang der Rudolf Wackernagel-Strasse in Riehen. Ab Bushaltestelle RWS, hinauf Richtung Bettingen. Ein Wunder, das leider nur ganz wenige Tage hält: als los!