Stadtansichten: Vesalgasse - die fast vergessene Oase, mitten in der Stadt

Der FC Basel tratt, 72 Stunden nach dem Gewinn des Doubles, das letzte Mal in dieser Saison auswärts an. Das Spiel das vor allem in der 1. Halbzeit einem Freundschaftsspiel glich, entschieden die Basler dank zwei Toren des eingewechselten Doumbia spät für sich. Mit diesen zwei Treffern zog Doumbia in der Torschützenliste mit Hoarau gleich. Mit nun 83 geholten Punkten kann am Freitag im Heimspiel gegen St. Gallen ein neuer Punkterekord geholt werden.