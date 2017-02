Die allerheisseste Welle der Stadt steht in Birsfelden – surfen Sie im Video mit

Surfer lieben Basel. Genauer: Birsfelden. Dort befindet sich an der Birsbrücke nämlich eine der besten Wellen der Schweiz. Im besten Fall ist sie hoch, gierig, respekteinflössend. Am Dienstag war es wieder so weit, der massive Wasserabfluss sorgte für ein heisses Spektakel im eiskalten Bach.