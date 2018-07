Sunntigsmimpfeli: Als «The Countdowns» die erfolgreichste Basler Band war

Während die Beatles in der Musikwelt für Furore sorgte, mischte eine Basler Band das Schweizer Musikgeschehen auf, «The Countdowns». «Der Name stammt im weitesten Sinn vom Weltraumprogramm der NASA», erinnert sich Bandmitglied Hans-Peter Feuz. Nicht nur mit dem Namen, sondern auch mit ihrem Namen traf die vier-köpfige Band den Zeitgeist.

Basler in der berühmten Denmark Street

Die Schweizerische Wochenschau berichtete im Jahr 1967 über die bekannte Basler Band. Damals kamen «The Countdowns» von einer Platten-Aufnahme in London zurück. Eine Ehre, die zuvor keiner Schweizer Rockgruppe zuteilwurde. Hans-Peter Feuz erinnert sich gut an diese Zeit. «Wir waren rund zehn Tage in London, in der Denmark Street. Es war eine relativ kurze Strasse und in jedem Haus befand sich mindestens ein Musikstudio». Noch heute ist die Strasse von Musik geprägt, statt Studios werden Musikinstrumente verkauft. «In der Mitte gab es eine Baiz, dort traf man alle Musiker, die man kannte. zum Beispiel Dave Dee von der Popgruppe Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich». Die Arbeit in London war laut Hans-Peter Feuz «pragmatisch und freundlich».

Screenshot Youtube / The Countdowns

Feier am Flughafen

Die Ankunft am Basler Flughafen war für die Band unvergesslich. Neben der Filmwochenschau warteten Fans und Freunde. «Zu unsere Ankunft spielte eine Band auf einem Anhänger», erinnert sich der Musiker. Ein kleines Fest für die grossen Musiker. Im Anschluss gab es im Café Brandis am Blumenrain die Pressekonferenz. Eine Woche lang war der Beitrag der Schweizerischen Wochenschau im Kino zu sehen. «Meine Mutter ging mit ihren Freundinnen wohl jeden Tag ins Kino, um uns zu sehen», sagt er heute. Danach ging es für die Band wie gewohnt weiter. «Wir hatten unsere Auftritte, verkauften Platten und vertonten Spielfilme». So zum Beispiel «Unruhige Töchter» mit Ruedi Walter.

«Natürlich träumten wir von der Weltkarriere», schmunzelt er heute. «Das machten zu jener Zeit alle. Aber immer mit dem Bewusstsein, dass es ein Traum war». Ein Traum, der für die Countdowns eine klein wenig Realität wurde.

Wollen Sie «The Countdowns» live erleben? Am 1. September 2018 spielt die älteste Rockband der Schweiz in MZH Löhrenacker in Aesch.