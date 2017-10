WM-Quali 2018: Verfolgen Sie die Playoff-Ziehung live

Die möglichen Gegner heissen Schweden, Nordirland, Irland und Griechenland. Die Schweizer Nati wird Mitte November in zwei Spielen ihr Können unter Beweis stellen müssen. Das Heimspiel findet in Basel statt. Die Gewinner-Mannschaft erhält in der Folge das Ticket für die WM-Endrunde in Russland kommendes Jahr.