Cortège, marsch! Trotz düsterer Aussichten ein farbiger erster Fasnachtstag

Der Startschuss für die Fasnacht fiel schon frühmorgens, heute Nachmittag folgte quasi der zweite. Punkt 13.30 fügte sich das Gemenge in der Stadt zu festen, mehr oder weniger einheitlichen Formationen zusammen und die Trommeln, Piccolos und Signalhörner stimmten gemeinsam den Cortège-Montag ein. Kurze Zeit danach war die blanke Strasse entlang der gesamten Cortège-Route auch schon mit der dicken Schicht an Räppli belegt, die dem Treiben den nötigen, bunten und sanften Untergrund gibt. Da gehen die Orangen nicht so schnell kaputt.

Bei den Sujets lässt sich thematisch nur schwer eine eindeutige Tendenz ausmachen. Insekten als Nahrungsmittel ist für nicht wenige Cliquen Grund, dies zum Sujet zu machen, es ist eines der zwei am häufigsten gewählten Sujets. Das Drämmli Nummer drei war wenig erstaunlich ebenfalls mit dabei, wie die üblichen Seitenhiebe gegen Baschi, Hampe und Co. Hinzu gesellen sich chinesische Touristen, der CBD-Hype und die Digitalisierung. Klar, so eine Laterne hat ja auch dasselbe Format wie ein Smartphone. Und dann noch, ein wenig selbstkritisch, einige Cliquen, die ihre Meinung zur Chaisen-Frage kundtaten. Sie sind sich einig: Weg damit.

Dass die News heuer fake sind, auch das ist einigen ein Dorn im Auge. Doch gerade während der Fasnacht geht es doch gerade darum, solche nach Lust und Laune zu produzieren. Wenn nicht immer jedem klar war, was und warum denn nun das Sujet gewesen sein soll, so zeigte sich dennoch, es war ein farbiger Montag mit genug zum sehen, dass selbst das aufmerksamste Auge nicht alles gebotene ausspähen konnte. Vielleicht, weil einige sich in selbst erzeugtem Rauch versteckten. Sicher ist, es bleibt noch genug zu entdecken für die beiden restlichen Fasnachstage, das ist sicher.

Angenehm der Platz, ganz genehm der Glühwein

Das Gedrücke und Gedränge hielt sich erstaunlicherweise in angenehmen Grenzen. Ausser an den absoluten Knackpunkten wie der Schifflände gab es immer eine Möglichkeit sich von den Räppli freizuschütteln und ungehindert die nächste Station anzupeilen.

Hat letztes Jahr noch der Regen den Teilnehmern das Leben schwer gemacht, blieb der Himmel heute dicht. Zum Glück, wenn auch so schlich sich die Kälte langsam aber sicher auch in die unterste Schicht und wer nicht in Bewegung blieb, büsste dies bald mit gefühlt wuchernden Frostbeulen. So liess sich aber der regelmässige Griff zum Glühwein entschuldigen, was einigen bestimmt nicht ungelegen kam.

Kein Grund zur Tristesse!

Auffällig ist, dass das weltpolitische Geschehen durchs Band trüb gesehen wird. Der am zweithaufigsten gewählte Anhaltspunkt ist die Tatsache, dass unser Planet in der Klemme steckt. Ob Merkel, Trump, Kim Jong Un oder Umweltkatastrophen, die Zerstörung der Erde ist definitiv ein Thema. Auch wenn die Zeichen laut einigen Cliquen auf Untergang stehen, für die meisten ist gerade hier und heute «Dr Himmel uf Äärde»! Auch Trump selbst stimmt ein, «Laiv us Washington» und fügt hinzu: «Drumm wott ys mir jetzt nid lo nää, zue däne Spiil dr Startschuss z gää!» Dann nehmen wir ihn doch einfach beim Wort.

