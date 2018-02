Der Mittwochmorgen zwischen 7 und 8 Uhr

Bis auf zwei unermüdliche Tambouren auf dem Barfi ist es im Gegensatz zu gestern Morgen sehr ruhig. Das Schaufenster von La Cucina im Gerbergässlein ist schön dekoriert und ich betrachte es mir in aller Ruhe. So sehe ich auch, was auf einem Räppliteppich geschrieben steht: D’Boscht goot ab, das isch mer ainerlai. Dä Schalter isch zue bis am Donschtig am zwei...

Der Wind bläst mir um die Ohren und obwohl es Null Grad sind, fühlt es sich mindestens fünf Grad kälter an. Ein Zeedel der Bebbi-Waggis weht es nur nicht davon, weil er festgeklebt ist.

Trotz der Kälte geniesse ich das einsame Gässle am frühen Mittwochmorgen. Bis auf die vielen Camions, die Waren ein- und ausladen, ist es angenehm still in der Stadt, der Gemsberg noch menschenleer. Die meisten Fasnächtler schlafen zu Hause oder in einem der Basler Hotels, um für den Cortège am Nachmittag parat zu sein. In einem der Häuser geht trotzdem die Post ab.

Langsam erwacht die Innenstadt, Bettzeug wird zum Lüften aus den Fenstern gehängt. Die Fasnächtler sind bereit für den letzten grossen Auftritt an der Fasnacht 2018.

Auch die Stadt ist bereit für die vielen Räppli, Waggis und Besucher: Seit Montag hat die Stadtreinigung mit Sonderaufgeboten bereits 73 Tonnen Fasnachtsabfälle weggeräumt. Auf den Trottoirs und praktisch jeder Ecke der Stadt finden sich Räppli von der gestrigen Kinderfasnacht, auch vereinzelte Dääfeli sowie ein einsamer Handschuh.

Am Unteren Heuberg steht eine «eingesperrte» Laterne. Bald wird sie wieder freigelassen.

Auf dem Rückweg in die Redaktion im Gerbergässlein fällt mir ein dezent dekoriertes Schaufenster auf. Es gibt meine Stimmung wunderbar wider.