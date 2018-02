Fell gerissen, Piccolo kaputt? So haben die Notfall-Stationen geöffnet

Spezielle Öffnungs- und Notdienstzeiten während der Fasnacht vom 19. - 21. Februar:

Für alle Piccolo-Virtuosen:

Musik Oesch Basel

Spezielle Dienste an der Fasnacht sind die Expressreparaturen an Piccolos, aber auch an allen anderen Fasnachts-Instrumenten.

Montag: 7 – mind. 21 Uhr

Dienstag: 9 – mind. 21 Uhr

Mittwoch: 9 – mind. 21 Uhr

Adresse:

Spalenvorstadt 27

4051 Basel

T: +41 (0)61 261 82 03

F: +41 (0)61 263 96 68

Mehr Informationen

Facebook

***

Für sämtliche Trommelhunde:

Schlebach AG

Trommeln & Verkauf von Zubehör

Montag: 8 – 20 Uhr

Dienstag: 9 – 22 Uhr

Mittwoch: 10 – 19 Uhr

Adresse:

Riehentorstrasse 15

4058 Basel

T: +41 (0)61 692 30 80

F:+41 (0)61 692 10 14

Mehr Informationen

Facebook

***

Für den Schranz in der Hose (und andere Stoff-Unfälle):

Schneiderei-Express Baran

Behandelt "Goschdym"-Probleme

Dienstag: 9 – 18:30 Uhr

Adresse:

Freie Strasse 50

4001 Basel

T: +41 (0)61 691 03 90

Mehr Informationen

***