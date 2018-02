Kinderfasnacht: Mi erschte Morgestraich

Dann wurde es dunkel. Um mich herum brach die Hölle los. Ein Vers des Morgestraich im Stehen, dann setzte sich der riesige Zug bestehend aus Jungi Garde flankiert von Stamm und Alti Garde in Bewegung. Nach wenigen Schritten verlor ich die Orientierung und rempelte den Nebenmann zu meiner Rechten an. Der nahm’s gelassen, war ja auch ein gestandener Vordrääbler des Stammvereins. Mit einer Hand schob er mich wieder in die richtige Richtung, mit der anderen hielt er souverän seine Stäggeladärne. Ob ich noch im Schritt war, wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, ob wir uns überhaupt noch in der Rheingasse befanden.

Abenteuer Fasnacht

Allmählich hatte ich mich an die Dunkelheit, das durch die Larve begrenzte Sichtfeld und die wogenden Menschenmassen gewöhnt. Ich konnte auch meine Clique von all den anderen um uns herum akustisch unterscheiden. Dafür starben meine Arme langsam aber unaufhaltsam ab. Die Stäggeladärne machte mir schwer zu schaffen. Denn sie war nicht nur schwer, sondern musste auch in Balance gehalten werden. Schliesslich war sie ja, meiner damaligen Einschätzung nach, mindestens fünfmal so hoch wie ich. Zudem musste ich dringend aufs WC. Wie ich es bis zum ersten Halt schaffte, Ladärne und Blase in Zaum zu halten, gehört vermutlich ins Kapitel «Fasnachts-Mysterien». Dann endlich ein Halt mit Toilette, heissem Tee, Mählsuppe und Ziebelewäie. Natürlich viel zu kurz, denn schon beim Anheben der Stäggeladärne schlugen meine arg strapazierten Arme Alarm. So schmuggelte ich mich von Halt zu Halt bis mein erster Morgenstreich vorbei war. Hin und hergerissen zwischen Zähne zusammenbeissen und grenzenloser Euphorie. Trotz aller Mühsal mein schönster Morgen aller Zeiten.

