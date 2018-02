Mit de Binggis uff dr Gass

Am Fasnachtsdienstag ist die Innerstadt traditionell in Kinderhand. Zugegeben, es hätte ruhig etwas sonniger sein können, aber immerhin wurde es auch dieses Jahr eine trockene Kinderfasnacht. Trotz der kalten Temperaturen teilten sich zahllose Miniatur-Ausgaben von Waggis, alti Dante, Ueli und wie sie alle heissen mit den erwachsenen Fasnächtlern die Strassen in Basels Zentrum. Dabei kam es natürlich auch zu urkomischen Szenen. Zum Beispiel wenn kleine Waggise versuchen eine um zwei Köpfe grössere Dame mit Räppli zu stopfen. Viele kleine Fasnächtler mit Piccolos und Trommeln formierten sich zusammen mit «Grossen» zu zum Teil imposanten Zügen. Das meist gehörte Wort (wenn man es so nennen kann) heute Nachmittag war jedenfalls allerorten ein verzücktes «Jöö».