Raphael Wicky: «Vielleicht ist das Matterhorn ja ein Sujet?»

Erlebt der FC Basel eine Wallis-Invasion? Ein Fasnachtssujet wäre es an sich schon. Raphael Wicky hat sich noch damit nicht beschäftigt, ob er gar ein Sujet an den «drey scheenschte dääg» sein wird. Doch für ihn steht fest: Basel und Wallis, das passt. «Die Basler fahren im Wallis gerne Ski und ich kenne viele Wallliser, die in Basel leben», sagt der FCB-Trainer. Vielleicht wird gar das Matterhorn ein Sujet, fragt er sich.

Obwohl der Trainer schon einige Jahre in Basel wohnt, hat er erst einmal einen Morgestraich erlebt. Das war jener von vergangenem Jahr. «Das war sehr schön und ich werde dieses Jahr auch wieder hingehen», freut sich Raphael Wicky schon jetzt.

