Reis oder Räppli: Der schönste Tag an den «drey scheenschte Dääg»

Eingefleischte Fasnächtler träumen nicht vom Tag in Weiss, sondern vom Tag in Räppli: Es kommt immer wieder vor, dass sich Paare während den «drey scheenschte Dääg» trauen lassen, natürlich im Goschdyym und mit vielen Räppli.

Heute am Dienstagmorgen herrschte auf dem Zivilstandsamt Hochbetrieb. Gleich zwei Paare wurden von einem kleinen Grüppli Eingeweihter erwartet. Dabei stellt sich heraus: Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Die einen sind eingefleischte Fasnächtler und die anderen würden sich selbst kaum als «aktiv» bezeichnen. Sie erscheinen denn auch in zivil. Das andere Paar, Philipp und Nadja, haben sich die Fasnacht sogar zu Nutze gemacht, aus ihrer Trauung eine Überraschung zu machen. Ihre Cliquen-Freunde haben sie zum «Gässle» geschickt, deren Route, ganz zufällig, beim Standesamt vorbeiführte. Dort dämmerte es dann auch dem allerletzten. «Ah, JETZT cheggis!», ruft einer aus. Nach Applaus und Glückwünschen verschwindet die kostümierte Gruppe im Standesamt. Zurück bleiben die Trommeln und Larven. Nachher wollen sie gemeinsam weiterziehen.

Trommeln und «Requisit» müssen draussen warten, bis die Trauung vorbei ist.

Korrekterweise wird an den «drey scheenschte Dääg» auch im Kostüm geheiratet. Die Hochzeit als Waggis, Plätzlibajass oder als Ueli oder in einem anderen Kostüm ist erlaubt. «Einzig eine Gesichtslarve ist während der Trauung verboten», erklärt Massimo Di Nucci, der Leiter des Zivilstandesamtes Basel-Stadt. «Das Gesetzt schreibt vor, dass die Identität der Brautleute überprüft werden muss. Dies kann nur mit einem Abgleich des Gesichtes mit dem vorgelegten Ausweis erfolgen». Zudem muss das «Ja» (alternativ natürlich: «Jä!») deutlich hörbar sein und nicht durch papier maché verfälscht. Und auch nicht durch Trommelwirbel.

Die Braut wird von einem «Zygli» zum Standesamt begleitet.

«Es ist für uns auch immer besonders, wenn die Leute kostümiert kommen», sagt Massimo Di Nucci. Die Zivilstandsbeamten passen die Trauung auch an die «drey scheenschte Dääg» an und bauen dann entsprechend ein Fasnachts-Versli ein. Nach der Trauung wartet manchmal eine ganze Clique auf das Paar, andere sind nur zu viert. Oft werden die frisch Getrauten mit einem Räppli-Regen begrüsst. «Räppli werden von uns toleriert», sagt Massimo Di Nucci. «Zwar bedeutet dies einen grösseren Reinigungsaufwand, doch ein Räppli-Verbot an der Basler Fasnacht ginge gar nicht».

Nur an der Fasnacht zu sehen: Kostümierte warten vor dem Eingang des Amts auf die frisch Getrauten.

Wie siehtes aus, wenn man den Waggis seiner Träume am Cortège kennelernt? Wäre eine Heirat am Dienstag möglich? «Nein», sagt Massimo Di Nucci. «Man muss sich mindestens zehn Tage vorher anmelden». Die Sicherheitsmassnahme schützt sicher auch die einen oder anderen vor überstürzten Entscheidungen. Schliesslich sollte nicht jede «Bleikügeli»-Hochstimmung sogleich zur Schnellschuss-Hochzeit führen.

Der überraschten Clique wird der Plan des Tages bekanntgegeben: «Heute wird geheiratet!», verkündet das Brautpaar in der Mitte.

Die Frage ist bisher aber noch ungeklärt: Räppli oder Reis? Im Zweifelsfall kommt beides zum Einsatz, so wird keine der Traditionen missachtet. Schliesslich, das ist allen bewusst, tanzt man quasi an zwei Hochzeiten. Nadja und Philipp stellen die Prioritäten allerdings an Ort und Stelle klar: «Es ist in erster Linie Fasnacht!»