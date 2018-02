Wunderwerk aus Flammen am «Chienbäse» in Liestal

Sobald es am Sonntagabend dunkel wird, werden in Liestal die schweren Besen aus Spezialholz - die sogenannten „Chien” - und die riesigen Feuerwägen angezündet. Daraufhin setzt sich der spektakuläre Chienbäseumzug in Bewegung und verzaubert mit seiner mittelalterlichen Atmosphäre die Zuschauer.

Ein Highlight ist jeweils die Durchfahrt der grossen Feuerwagen durch das kleine Stadttor. Um möglichst wenig schwarzen Russ an der Innenseite des Stadttores zu verursachen, nehmen die Feuerwehrmänner und -frauen alle ihre Kraft zusammen und ziehen den Wagen möglichst schnell durch das Tor. Der Funkenregen, der dabei entsteht, versetzt die umstehenden Zuschauer in anerkennendes Staunen. Sobald der Wagen das Tor passiert hat und vor ihnen zum stehen gekommen ist, treten sie ein paar Schritte zurück, um der starken Hitze auszuweichen.

Feuerwagen lange Zeit verboten

Die imposanten Feuerwagen waren ursprünglich nicht Teil des Chienbäseumzuges. Erst Anfang der Dreissiger Jahre kamen einige übermütige Burschen auf die Idee, einen Eisenkessel mit brennendem Holz zu füllen und diesen auf eine eisernen Karre zu stellen. Mit dem improvisierteren Feuerwagen rannten sie durch die Reihen der Zuschauer. Diese spontane Idee fand schnell Anklang. Die gefürchteten Feuerwagen verursachten so viel Bewunderung, dass der Umzug zum Ende der Vierziger Jahre eine Rekordbeteiligung verzeichnete. Der Gemeinderat aber beschloss im Jahr 1948 die Wagen zu verbeiten, da von ihnen eine zu hohe Brandgefahr ausginge.

Als die Liestaler 1961 am Eidgenössischen Trachtenfest mit ihren Chienbäsen teilnahmen und es nicht lassen konnten auch die, Zuhause verbotenen Feuerwagen zu präsentieren, waren wiederum alle Zuschauer hell auf begeistert. Daraufhin wurde das Verbot in Liestal wieder aufgehoben und die Feuerwagen wurden zum festen Bestandteil des Chienbäse.