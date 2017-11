Schänzli-Tunnel: Das sind die Sperrungen bis im Dezember

Schänzli-Chaos: Jetzt gehts am Tor zur Stadt erst richtig los

Jetzt geht es dem Schänzli-Tunnel an den Kragen. Die gewaltige Baustelle direkt am Tor zur Stadt nimmt Fahrt auf. Nachtsperrungen, mehr Hilfsbrücken, Autoverkehr am Limit: Die Begleitmassnahmen sind bescheiden, Gemeinden befürchten den Kollaps.