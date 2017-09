Chilbi, Mondfest und Burlesque

Collegium Musicum Basel, STARKE STÜCKE

Zeit: 29.09.2017, 19:30 Uhr

Location: Musical Theater Basel

Wer es gerne etwas ruhiger mag, dem sei der Kauf eines Abos für 6 Konzerte des Collegium Musicum Basel empfohlen. Verteilt bis im Juni finden sechs Konzerte statt - alle im Musical Theater Basel. Die Reihe startet an diesem Freitag.

Tinguely Museum - Roche n' Jazz

Zeit: 29.09.2017, 16 - 18 Uhr

Ort: Tinguely Museum

Es ist der letzte Freitag im Monat und das bedeutet traditionsgemäss: Roche n'Jazz. Das Tinguely Museum wird wieder von angenehmen Klängen beschallt. Diesmal auf der Bühne stehen das Umgidi Sextet and One Voice Ensemble. Während der Veranstaltung können sich die Besucher frei im Museum bewegen.

Mondfest Basel 2017

Zeit: 30.09.17, 12 - 20 Uhr

Ort: Kleiner Münsterplatz (auf dem Münsterplatz)

Bereits zum achten Mal findet diesen Samstag das chinesische Mondfest auf dem Münsterplatz statt. Den Besuchern bietet sich die Möglichkeit, die chinesische Kultur näher kennen zu lernen. Auf dem Programm stehen Kalligrafie, Musik, Akrobatik, Tanz, Tai Chi und Kung Fu. Auf dem Speiseplan stehen natürlich einige chinesische Köstlichkeiten.

25. Slam Basel

Zeit: 30.09.2017, 19:30 Uhr

Location: SUD, Basel

Alle zwei Monate tretten sie besten Slam-Poeten gegeneinander an, dieses Wochenende zum 25. Mal. Seien Sie dabei, wenn die Worte fliegen. Dabei fungieren Sie nicht nur als Zuschauer sondern sind auch gleichzeitig in der Jury.

Swiss Burlesque Festival

Zeit: 29.09. - 30.09.17

Location: Häbse Theater Basel

Die erste Ausgabe des «Swiss Burlesque Festivals» geht dieses Wochenende im Häbse Theater über die Bühne. Am Freitagabend können die Besucher Burlesque-Shows in glamourösem Ambiente geniessen. Am Samstag wird im Rahmen des Festival die erste „Swiss Crown of Burlesque 2017“ verliehen. Die Bewerberinnen müssen dafür vor einer hochkarätig besetzten Jury überzeugen.

Birsfälder Chilbi 2017

Zeit: 29.09. - 01.10.17

Ort: Schulareal Kirchmatt

Man kann es kaum glauben, schon bald steht die Basler Herbstmesse wieder vor der Türe. Wer sich gerne ein wenig darauf einstimmen möchte, kann dies dieses Wochenende in Birsfelden tun. Rund um das Schulareal Kirchmatt findet die grosse «Birsfälder Chilbi» für jung und alt statt.

Queer Film Festival Basel

Zeit: 28.09. - 01.10.17

Ort: neues kino & kult.kino Basel

Das Queer Film Festival feiert einen runden Geburtstag - bereits zum 10. Mal flimmert es über die Leinwände. Zu sehen gibt es Filme, Dokumentationen und Kurzfilme rund um die Themen «LGBTQ-Lebenswelten».

Chagall

Location: Kunstmuseum Basel

Den künstlerischen Durchbruch im Werk Marc Chagalls (1887-1985) beleuchtet das Kunstmuseum Basel in einer neuen grossen Ausstellung. Höhepunkte sind etwa die - erstmals zusammengeführten - "vier grossen Rabbiner" (zur Berichterstattung)

