«Drag Roylällety», Feinmesse und Flohmarkt: Die Übersicht zum Wochenende

Basler Weinmesse

3. - 5. November 2017

Bis am 5. November 2017 präsentieren sich in der Messe Basel, Halle 2, rund 130 Weinhändler und Weinproduzenten. Während neun Tagen können knapp 4'000 Weine aus der ganzen Welt verkostet werden.

mehr Infos

Basler Feinmesse

3. - 5. November 2017

Am Wochenende präsentieren sich über 100 Aussteller aus den Bereichen Kulinarik, Wohndesign und Wohnaccessoires in der Halle 2 der Messe Basel. Darunter zahlreiche Manufakturen und Newcomer aus der Schweiz und den angrenzenden Regionen, deren Produkte sich durch Authentizität, handwerkliche Herstellung und hohe Qualität auszeichnen.

mehr Infos

Drag Roylällety

Freitag, 3. November 2017 | 20:00

Es ist wieder soweit, wieder kämpfen fünf Drags um den Einzug in unser Königshaus. Gehostet und präsentiert wird das ganze von unserer Queen Mother Odette Hella'Grand.

mehr Infos

Baloise Session: Kool & the Gang | Dabu Fantastic

Freitag, 3. November 2017 | 20:00

Seit dem 21. Oktober 2017 ist die Baloise Session in vollem Gang. Alicia Keys hatte bereits gestern ihren grossen Auftritt. Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht, heute Abend stehen Kool & the Gang und Dabu Fantastic auf der Bühne.

mehr Infos

Eröffnung KULT-Bäckerei

Samstag, 4. November 2017 | 08:00

Die Bäckerei KULT ist Teil der Gastronautischen Gesellschaft und betreibt seit vergangenem Jahr erfolgreiche eine eigene, handwerklich orientierte Bäckerei im Kleinbasel. Nun eröffnen sie im St. Johann eine weiter Filiale an der Elsässerstrasse 43.

mehr Infos

Züri West

Samstag, 4. November 2017 | 20:00

Bereits das zweite Mal in diesem Jahr treten Züri West in Basel auf. Nach dem Konzert im Union kommen Sie nun in die Kaserne Basel zum «LOVE» - Fest à la Züri West.

mehr Infos

Findus zieht um

4. & 5. November | 15:00

Im Basler Marionettentheater geht es wieder los, mit dem neuen Stück «Findus zieht um», einer Adaption der berühmten «Pettersson und Findus»-Bücher.

mehr Infos

Hallenflohmarkt

Sonntag, 5. November 2017 | 11:00

Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es in der Markthalle den Hallenflohmarkt. Der Sonntag ist perfekt um gemütlich durch die Halle zu schlendern und einige Schätze zu entdecken.

mehr Infos

FC Basel - YB

Sonntag, 5. November 2017 | 16:00

Der FC Basel 1893 trifft am Sonntag im «Joggeli» auf den Tabellenersten YB. Ab 16:00 Uhr probiert der FC Basel seinen Rückstand in der Tabelle zu verkleinern und siegreich vom Platz zu gehen.

mehr Infos

