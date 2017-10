Herbstmesse, Zombies und die Tennis-Elite

Bild: keystone

Nachts im Museum

Einmal im Schlafsack neben einem Mammut schlafen oder einmal mit der Taschenlampe durch das Museum schleichen - das können Kinder am Freitag im Naturhistorischen Museum. In Begleitung eines Erwachsenen bietet sich den Kleinen die Möglichkeit, eine Nacht im Museum zu verbringen. Ein besonderes Ereignis für grosse und kleine Entdecker.

Datum: 27.10.17.

Beginn: 19:00 Uhr

Veranstaltungsort: Naturhistorisches Museum Basel

Baloise Session

Am Freitag begrüsst die Baloise Session zwei waschechte «Pop Superstars» auf der Bühne. Um 20 Uhr beginnt das Konzert vom italienischen Sänger «Nek» und um 21:45 gibt sich die kanadische Sängerin «Nelly Furtado» die Ehre. Am Sonntag geht es weiter mit einer Packung isländischer Power. Mit Kaleo und Ásgeir stehen gleich zwei Künstler isländischer Abstammung auf der Bühne.

Datum: 27.10. / 29.10.

Beginn: jeweils 20 Uhr

Veranstaltungsort: Event Halle, Messe Basel

547. Basler Herbstmesse

«Jetzt gehts wieder los-los-los!»: Am Samstag, den 28. Oktober, wird bei der Kirche zu Sankt Martin die 547. Ausgabe der Basler Herbstmesse eingeläutet. Ab dem Ertönen des «Mässglöggli» ist die erste Fahrt gratis, wer sich sputet, kann also einmal kostenlos seine Runden drehen. Alle Informationen und Neuheiten der diesjährigen Ausgabe haben wir hier für Sie zusammen gefasst.

Dauer: 28.10.17 - 12.11.2017

Beginn: 18.10.17 / 12 Uhr

Basler Zombiewalk

Halloween steht kurz bevor und die Untoten erheben sich wieder aus ihren Gruften und Gräbern. Am Samstag um 18:15 Uhr treffen sich die gruseligen Gestalten und ziehen los zu ihrem alljährlichen Zombiewalk. Die Route geht von der Markthalle zur Wettsteinbrücke ins Kleinbasel, über die Mittlere Brücke durch die Stadt in Richtung Sommercasino. Alle, die Angst vor Zombies haben, sollten sich also für zwei Stunden lieber zuhause verstecken.

Beginn: 18:15 Uhr

Treffpunkt Zombies: Markthalle Basel / Viaduktstrasse 10

Swiss Indoors

Die Tennis-Elite trifft sich wieder in Basel. Mittendrin natürlich auch der Baslerliebling Roger Federer.

Freitag 27. Oktober

ab 13:00 Uhr: 1/4 Finals Singles (Viertelfinal-Einsatz Federer: 19 Uhr)

bis 22:30 Uhr: 1/4 Finals Doppel

Samstag 28. Oktober

ab 12:00 Uhr: 1/2 Finals Singles

bis 19:00 Uhr: 1/2 Final Doppel

Sonntag, 29. Oktober

ab 12:00 Uhr: Finale Doppel

ab ca. 15 Uhr: Finale Singles

Tag der offenen Tür Hallenbad Eglisee

Im September wurde die neue Traglufthalle für die Winternutzung im Eglisee eingeweiht. Am dem Samstag, 28. Oktober 2017, ist die Halle auch für die Bevölkerung zugänglich und wird mit einem «Tag der offenen Tür» eröffnet.

Neben dem Frühschwimmen von 6.00 bis 8.00 Uhr ist das Hallenbad von Montag bis Freitag jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr sowie von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, an Wochenenden von 12.00 bis 14.00 Uhr sowie von 17.00 bis 21.00 Uhr.

Saison-Ende-Party Filter4

Die Kulturstätte Filter4 auf dem Bruderholz blickt auf eine erfolgreiche Saison 2017 zurück. Um dies gebührend zu feiern, laden sie am Samstag ab 16 Uhr zu ihrer Saison-Ende-Party ein. Ab 16 Uhr wird der Grill entfacht und die Bar geöffnet. Für musikalische Unterhaltung sorgen «The Pet Funeral (BS/BE)» ab 20 Uhr.

Datum: 28.10.17

Beginn: 16 Uhr

Veranstaltungsort: IWB Filter 4, Reservoirstrasse, 4059 Basel

Swiss Army Big Band feat. Pe Werner

Am Samstag gibt es in der Mittenza Muttenz ein Konzert der besonderen Art: Die Singer Songwriterin Pe Werner tritt zusammen mit der Swiss Army Big Band auf. Die Swiss Army Big Band ist eine von fünf Formationen des Schweizer Armeespiels.

Datum: 28.10.17

Beginn: 19:30 Uhr

Veranstaltungsort: Mittenza Muttenz

Reptilienbörse Laufen

Achtung, diese Veranstaltung ist nichts für Feinde von Schlangen oder Spinnen. An einer der schweizweit grössten Fachmesse dieser Art präsentieren Aussteller an der Reptilienbörse Laufen ihre exotischen Tiere, Terraristik-Zubehör sowie Terrarien.

Datum: 29.10.2017

Veranstaltungsort: Stutzstr. 11, CH-4415 Lausen

