Nachts im Museum, Theaterfest und Quartierflohmarkt: Die Übersicht zum Wochenende

Nachts im Museum

08. September 2017 | 19:00

Es klingt wie im Film ist aber wirklich so: eine Nacht im Museum verbringen ist ein besonderes Erlebnis. Dies kann man am Freitag, 8. September 2017 im Naturhistorischen Museum. Hoffen wir, dass die Tiere nicht lebendig werden.

Europäischer Tag des Denkmals

9. September 2017 | 08:15

An verschiedenen Standorten in Basel wird der europäische Tag des Denkmals gefeiert. Es gibt ein vielseitiges Programm mit diversen Rundgängen und Führungen.

Theaterfest

09. September 2017 |10:00

Zum Start der Saison 2017/18 gibt es einen Tag der offenen Türe im Theater Basel. Es wird ein Programm für die ganze Familie geben und die Gastronomie des Theater Basel sorgt für das kulinarisches Wohl.

Quartierflohmarkt Bachletten

9. September 2017

Im ganzen Bachletten-Quartier findet am Samstag ein Flohmarkt von Privaten für Private statt. Trouvaillen und ungewohnte Einblicke in Hinterhöfe und Gärten sind garantiert! Da findet bestimmt jeder einen kleinen Schatz.

40. Bärenfelser Strassenfest

9. September 2017 | 14:00

Die Bärenfelserstrasse feiert den 40. Geburtstag mit Kinderprogramm, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten.

Sun.set

09. September 2017 | 17:00

Am Samstag findet die vierte und letzte Ausgabe der sun.set-Reihe in diesem Jahr statt, dies ist eine Zusammenarbeit zwischen der Fondation Beyeler und dem Club Nordstern. Vier international bekannte elektronische Musiker sind von Juni bis September an einem Samstag pro Monat von 17-21 Uhr im Park der Fondation Beyeler zu Gast. Die sun.sets laden zu vier einzigartigen Abenden mit DJ Sets an einem ungewöhnlichen Ort zum Sonnenuntergang ein.

Spiele- und Spielzeug Börse

10. September 2017 | 11:00

Am Sonntag ist die Markthalle eine Spiele- und Spielzeug Börse. Finde Spiele für die ganze Familie.

Nationales Paarwettfahren

9. & 10. September 2017 |

Unter dem Motto “e super Sach – bi uns am Bach” organisieret der Wasserfahrverein Birsfelden am Wochenende ein Nationales Paarwettfahren im Wasserfahren bei der Kraftwerkinsel in Birsfelden. Insgesamt wird ein Teilnehmerfeld von mehr als 400 aktiven Sportlern aus 22 Vereinen erwartet, welche sich je nach Alter in einer von sieben Kategorien messen.

