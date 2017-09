Oslo Night, Kunstmarkt und Marathon: Die Übersicht zum Wochenende

TRESOR contemporary craft

21. - 24. September 2017

Am Donnerstag öffnete die TRESOR contemporary craft, die neue internationale Plattform für hochwertige Handwerkskunst und zeitgenössische angewandte Kunst, erstmals ihre Türen. Dort eröffnet sich den Besucherinnen und Besuchern die aussergewöhnliche Bandbreite, Wertigkeit und Originalität der modernen Handwerkskunst.

Internationalen Basler Figurentheater Festival

21. - 24. September 2017

Seit dem Donnerstag tanzen die Puppen auf dem Münsterplatz.

Es werden internationale Produktionen aus dem Figuren- und Objekttheater aufgeführt. Es gibt Kinderstücke, aber auch Veranstaltungen exklusiv für Erwachsene. Das Programm besteht aus lokalen und internationalen Produktionen und für jeden hat es etwas dabei.

Food & Drink Festival

22. - 24. September 2017 | 15:00

Vom 22.09 - 24.09 stehen in Lörrach eine große Auswahl an Food Trucks und Streetfood-Ständen. Sie laden zum Schlemmen ein. Doch auch ein guter Tropfen darf nicht fehlen: diversen Getränke Hersteller bringen ihre Spezialitäten mit. Anders als bei den normalen Food Truck Festivals stehen beim «Food & Drink Festival» auch die Getränke im Fokus. Von Craftbier über selbstgemachte Limonade bis hin zu ausgefallen Cocktails ist alles mit dabei.

Oslo Night

Samstag, 23. September 2017 | 13:00

Der Kulturparcours findet bereits zum 6. Mal auf dem Dreispitzareal rund um den Campus der Künste statt. Alle teilnehmenden Institutionen laden in ihre eigenen vier Wände ein und machen Räume zugänglich, die sonst privat oder halb-privat sind. Zusammen organisieren sie ein Quartierfest der Künste mit Ausstellungen, Games, Installationen, Kinderecken, Konzerten, Minigolf, Parties, Performances, Tanzshows, Workshops und einem vielfältigen kulinarischen Angebot.

© draisinenrennen.ch / Nicolas Gysin

Sandoase Closing

Samstag, 23. September 2017 | 12:00

Am Samstag öffnen die Sandoase ein letztes Mal in diesem Jahr ihre Türen. Zum Schluss gibt es nochmals eine Bravo Hits Party am Dreiländereck.

IWB Marathon

Sonntag, 24. September 2017 | 09:00

An der 8. Ausgabe des IWB BASEL MARATHON haben alle Läuferinnen und Läufer die Gelegenheit, mit einem Team den Halbmarathon oder die vollen 42,195 km zu absolvieren. Einzelstarter hingegen zeigen Ausdauer und Schnelligkeit auf der 10 km-Distanz oder als Halbmarathon.

© IWB Marathon

2. Basler Kunstmarkt

Sonntag, 24. September 2017 | 11:00

Am Sonntag zeigen und verkaufen Kunstschaffende in der Markthalle ihre eigenen Werke. Der Basler Kunstmarkt zelebriert das Original und die direkte Begegnung zwischen Künstler und Käufer.

Quartierflohmarkt Wettstein

Sonntag, 24. September 2017 | 11:00

Im ganzen Wettsteinquartier findet am Sonntag ein Quartierflohmarkt statt. Trouvaillen und ungewohnte Einblicke in Hinterhöfe und Gärten sind garantiert! Die einzelnen Standorte sind mittels Ballons gekennzeichnet.

Basler Drachen- und Spielfest

Sonntag, 24. September 2017 | 11:00

Am Sonntag ist der Drachen los im Park im Grünen. Es gibt eindrucksvolle Lenkdrachenshows und Drachenbauworkshop, wo über 300 Drachen mit den Besucher gebaut und anschliessend geflogen werden!

