Strassenfest, Bier und Römer: Die Übersicht zum Wochenende

5. Basler Biermarkt

25. - 26. August 2017

Hopfig oder süsslich? Aus der Stadt oder der Region? Fragen über Fragen - aber am Ende führen sie am 4. Basler Biermarkt auf dem Vogesenplatz zum gleichen Ziel: ein kühles Bier. Am Wochenende präsentieren regionale und ausgewählte nationale Klein- und Mikrobrauereien beim Bahnhof St. Johann auf dem Vogesenplatz ihre Bier-Spezialitäten.

Klosterbergfest

25. - 27. August 2017

Heute ist es wieder so weit und das grösste Strassenfest von Basel steht in den Startlöchern. Die Stände, Bars, Bühnen und Restaurants sind aufgebaut. Kulinarisch und musikalisch lässt das Klosterbergfest keine Wünsche offen. Der Gesamterlös geht direkt an Kinder in Brasilien, wie auch der Ertrag aus dem Verkauf der Lose.

Römerfest

26. - 27. August 2017

Gladiatorenkämpfe im römischen Theater, Streitwagenrennen für Familien, Handwerker inmitten von improvisierten Werkstätten und liebevoll dekorierten Marktständen, Musiker mit authentischen Instrumenten und Tänzerinnen in farbenfrohen Kostümen. So präsentiert sich die 22. Ausgabe des grössten Römerfestes der Schweiz mit über 700 Mitwirkenden.

5. Jahre Guggenheim Festival

Das Kulturhotel «Guggenheim» feiert seinen fünften Geburtstag. Neben einem grossen Geburtstagskuchen gibt es auch ein kleines Festival. Der Wasserturmplatz wird daher kurzerhand zu einer kleinen Festival-Arena. Diesen Samstag gibt sich «Anna Rossinelli» die Ehre und singt ein oder zwei Ständchen zu Ehren der jungen Institution.

25. - 26. August 2017

Allianz Cinema

25. - 26. August 2017 | 21:00

Vom 3. bis zum 27. August findet wieder das «Allianz Cinema» auf dem Münsterplatz statt. Mit Platz für zweitausend Gäste und bis zu eintausend Bewirtungen unter den Bäumen neben dem Münster.

Programm Freitag

ab 21:00 Uhr: «Pretty Woman»

Programm Samstag

ab 21 Uhr: «Hidden Figures»

Programm Sonntag

ab 21 Uhr: «Lion» (ausverkauft)

Blues & Jazz Birsfelden

26. August 2017 | 17:30

Die vierte Ausgabe des Blues & Jazz Birsfelden findet am Wochenende statt. Die Veranstaltung mit Live-Bands, Barbetrieb und Grillstandist auf dem Zentrumsplatz in Birsfelden.

echoes

26. August 2017 | 14:00

Am Samstag versammeln sich jede Menge Basler KünstlerInnen aus den Sparten Musik, Theater, Literatur und Tanz im filter4. Rahmenprogramm für Familien und Verpflegung (Eiscafé Acero aus dem Kleinbasel und Persian Gulf aus der Markthalle)

Rooftop Day

26. August 2017

Hoch hinaus - am Samstag wird auf den Dachterassen von Basel gefeiert, gegrillt und getanzt. Der alljährliche Rooftop Day ist längst zu einer grossen Veranstaltung mutiert. Es gibt viel zu entdecken über den Dächern von Basel.

Tusculum auf Mapprach

Sonntag, 27. August 2017 | 14:30

Schwazhafte Tomaten, wehrhafte Lärche - Von Pflanzen, die kommunizieren und sich vernetzen

Vortrag: Florian Koechlin, Biologin und Chemikerin | 15:30

Musikalische Intervention mit Jürg Kienberger, Musiker, Kabarettist, Sänger

