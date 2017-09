UPDATE - jetzt mit Karte: SlowUp und Seifenkistenrennen - Die Übersicht zum Wochenende

Wichtig für Autofahrer: SlowUp

Sonntag, 17. September 2017 | 10:00

Der slowUp Basel-Dreiland bietet die längste für den motorisierten Verkehr gesperrte Strecke der Schweiz und des Dreilandes. Am Sonntag kann sie mit dem Fahrrad oder den Inlineskates befahren werden. An diesem grössten grenzüberschreitenden Bewegungstag Europas können alle, die Lust auf freie Fahrt haben, das vielfältige Dreiland erfahren und kennen lernen. Die Teilnahme ist kostenlos.

zur Karte mit der für den Verkehr blockierten Route

mehr Informationen

Das restliche Wochenendprogramm in der Übersicht:

Eröffnung Klara

Freitag, 16. September 2017 | 19:00

Heute erhält die Clarastrasse mit neun Restaurants und einer Bar unter dem Namen «Klara 13» ihr neues kulinarisches Herz. Ein breit gefächertes, internationales und vor allem preisgünstiges Angebot soll dort angeboten werden. Acht der Kochnischen sind fix vergeben, die neunte soll einem wechselnden Angebot dienen. Für alle «Gourmets» lohnt sich ein Besuch.

mehr Informationen

© barfi.ch

ZeitRäume Basel Biennale

Freitag, 16. - 14. September 2017

Die zweite Edition des Festivals, das vom 16. bis 24. September 2017 an über 20 verschiedenen Orten in Basel-Stadt, Basel-Landschaft und im Dreiländereck stattfindet, präsentiert zahlreiche Akteure am Schnittpunkt von Klang und Raum. Es steht ganz im Zeichen von neuer Musik und Architektur.

mehr Informationen

Anna Rossinelli (Trio) & Lovebugs

Samstag, 15. September 2017 | 20:00

Am Samstag findet in der Mehrzweckhalle in Aesch ein Doppelkonzert statt. An einem Abend kann man gleich zwei Acts bestaunen. Gleich zwei grosse heimische Namen geben sich die Ehre - einerseits spielt Anna Rossinelli mit ihrem Trio und andererseits werden die Basler Lovebugs die Bühne rocken.

mehr Informationen

Quartierflohmarkt Bruderholz

Samstag, 16. September 2017 | 10:00

Am Samstag findet zum ersten Mal der «Quartierflohmarkt Bruderholz» statt. Zwischen den Tramstationen "Radio Studio" und "Hauensteinerstrasse" wird sich die Bruderholzallee im Bereich der Baumallee in einen riesigen Flohmarkt verwandeln. Der Anlass wird gemeinsam von der Quartieroase und dem neutralen Quartierverein Bruderholz organisiert. Verpflegungsmöglichkeiten sind bei der Bäckerei Streuliund im Quartiertreffpunkt «Quartieroase» vorhanden.

mehr Informationen

© Quartieroase.ch

Tag des Friedhofs

Samstag, 16. September 2017 | 10:00

Die Stadtgärtnerei Basel öffnet am Samstag, dem internationalen «Tag des Friedhofs», von 10.00 bis 15.30 Uhr die Türen des neuen Krematoriums für die Bevölkerung und lädt zu weiteren Entdeckungstouren auf dem Friedhof am Hörnli ein.

mehr Informationen

Winzerfest in Haltingen

Sonntag, 17. September 2017 | 11:00

Die Sängerinnen und Sänger laden, wie jeden dritten Sonntag im September, zum traditionellen Winzerfest rund um die „Alte Trotte“ nach Haltingen ein. Dort im Oberdorf sollen die Gäste bis 22 Uhr beim 88. Winzerfest auf dem Anwesen Walliser/Gehrmann in der Großen Gaß 29 schöne und angenehme Stunden erleben.

mehr Informationen

Gesangverein Haltingen 1842 e.V.

Arlesheimer Seifenkistenrennen

Sonntag, 17. September 2017 | 12:00

Seit 56 Jahren veranstaltet die Jungwacht/Blauring Arlesheim – mit Unterbrüchen – das mittlerweile legendäre Arlesheimer Seifenkistenrennen. Am Sonntag ist es wieder soweit und die besten Rennfahrer der Region stürzen sich in ihren Kisten den Gobenmattschuss in der Ermitage herunter.

Achtung: Das Rennen findet nur bei trockener Witterung statt.

mehr Informationen