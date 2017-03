50 Jahre Taschenrechner: Die Erfindung, die niemand haben wollte

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) nimmt am (morgigen) Dienstag in Ebikon LU neue Bancomaten vom Hersteller NCR in Betrieb. Mit den Geräten bereitet sich die LUKB auf Funktionen wie Videochat und Bargeldbezug per Smartphone vor, die eine neue Bancomatensoftware 2018 bringen soll.