Admeira gründet Tochterfirma

Mit Adtelier reagiere Admeira auf die Nachfrage der Werbeauftraggeber nach individuellen Lösungen im Bereich Storytelling und Content Marketing, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Adtelier ergänze die Dienstleistungen von Admeira und ermögliche den Kunden individualisierte 360-Grad-Kommunikationslösungen.

Admeira ist in den Bereichen Broadcast, Print und Online tätig, also Werbung in Radio/TV, Zeitungen/Zeitschriften und auf Online-Portalen respektive sozialen Medien. Adtelier bündelt sämtliche Dienstleistungen im Bereich Native Advertising, Storytelling und Content Marketing. Bei diesen Dienstleistungen geht es vereinfacht ausgedrückt um subtilere Werbung und um Inhalte, die auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten werden. Admeira wurde 2016 von Ringier, SRG und Swisscom gegründet.