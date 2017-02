Also will wachsen und profitabler werden

Im Jahr 2016 war der Umsatz um 2,5 Prozent Milliarden Franken gewachsen, wie Also bereits zu einem früheren Zeitpunkt bekannt gegeben hatte. Den Gewinn konnte Also um 32,3 Prozent auf 83,2 Millionen Euro steigern, weil Abschreibungen und Sonderkosten vom Vorjahr wegfielen.

Beim künftigen Wachstum will Also auch profitabler werden, wie CEO Gustavo Möller-Hergt am Donnerstag an der Bilanzmedienkonferenz in Emmen LU ausführte. Die EBITDA-Marge soll auf 2,0 bis 2,5 Prozent zulegen. 2016 lag sie bei 1,8 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte im letzten Jahr um 4,3 Prozent auf 146,0 Millionen Euro gesteigert werden.

Schrumpfender Markt

Möller-Hergt sagte, die Profitabilität sei damit im letzten Jahr stärker gewachsen sei als der Umsatz. Also habe aber das Umsatzwachstum in einem Markt erzielt, der um 0,9 Prozent geschrumpft sei. Also rechnet gemäss Medienmitteilung auch 2017 mit einem stärkeren Anstieg beim Gewinn als beim Umsatz.

Also erzielte 78 Prozent seines Umsatzes im Geschäftsbereich Supply, als der Belieferung von Wiederverkäufern mit IT-Produkten. In diesem Sektor ist die Marge und und Kundenbindung aber gering.

Mittelfristig soll deswegen der Umsatzanteil der beiden anderen, margenstärkeren Geschäftsbereiche, Solutions und Services, ausgebaut werden. Supply würde dann noch einen Anteil am Gesamtumsatz von 60 bis 75 Prozent haben.

Das Wachstum soll sowohl organisch wie durch Zukäufe erzielt werden. Wo Also wachsen und wie viel Geld in Akquisitionen gesteckt werden soll, verriet Möller nicht. Übernahmekandidaten würden nicht Schlange stehen, sagte Möller-Hergt. Es gehe hier um Gelegenheiten, die sich bieten würden.

Gegenläufig zu Umsatz und Gewinn entwickelte sich im vergangenen Jahr die Mitarbeiterzahl. Also beschäftigte im Jahresdurchschnitt 3524 Mitarbeitende, das sind 125 weniger als im Vorjahr.

Selbstdarstellung in virtueller Realität

Also präsentierte den Geschäftsbericht 2016 zwar auch in Papierform, aber auch als App. Diese ermöglicht es unter anderem auch, mit einer Virtual-Reality-Brille verschiedene 360-Grad-Filme zu betrachten, die Also über sich selbst gedreht hat.

Also hat den Geschäftsbericht unter den Titel "Spreading Knowledge" (Wissen verbreiten) gestellt. Es brauche neue Konzepte, um den Leuten das Unternehmen Also zu erklären und Transparenz zu schaffen, erklärte Möller-Hergt. Es handle sich nicht um eine einmalige Sache, sondern die App solle künftig zur Kommunikation eingesetzt werden.