Apple stellt Jubiläums-iPhone X vor - mit Gesichtserkennung

EU-Parlament stimmt für kostenloses WLAN an öffentlichen Orten

Das EU-Parlament hat grünes Licht für Tausende EU-finanzierte Internet-Hotspots auf öffentlichen Plätzen, in Krankenhäusern oder Büchereien gegeben. Die Abgeordneten stimmten einer entsprechenden Vorlage am Dienstag in Strassburg offiziell zu.