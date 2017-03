Blackberry reduziert Verluste

Twitter macht einen weiteren Schritt, um Nutzern mehr Platz in den Grenzen eines Tweets freizumachen. Der Nutzername, der bisher am Anfang einer Antwort stand, werde in Zukunft stattdessen über der Nachricht erscheinen und damit auch nicht in das 140-Zeichen-Limit einfliessen, kündigte Twitter am Donnerstag an.