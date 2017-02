Daimler investiert in amerikanisches Startup für Autokäufer

Daimler rüstet eine kalifornische Startup-Firma für den Autokauf finanziell auf. Der Stuttgarter Autobauer werde bis zum Jahresende einen höheren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in das 2015 gegründete Unternehmen AutoGravity stecken, sagte ein Sprecher von Daimler Financial Services am Dienstag.