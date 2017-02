Daten-Vertrauensstudie zeigt: Mehr als jeder Zweite fühlt sich im Internet überwacht

Knapp drei Monate nach dem schweren Hackerangriff auf Internetrouter der Deutschen Telekom ist ein Verdächtiger in London festgenommen worden. Dem britischen Staatsbürger werde versuchte Computersabotage in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, teilten das Bundeskriminalamt am Donnerstag in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Köln mit.