Dell und Apple in Bieterkonsortium für Toshiba-Chipsparte

Die Unternehmen würden sich an dem Gebot beteiligen und so die Unterstützung der Tech-Branche signalisieren, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Freitag mit, ohne finanzielle Details zu nennen.

Neben Apple gehörten auch Dell Inc und Seagate Technology mit zum Konsortium, an dem bisher schon SK Hynix aus Südkorea beteiligt war. Insider hatten bereits über eine Beteiligung von Apple berichtet und das Gesamtgebot auf umgerechnet rund 21 Milliarden Franken (2,4 Billionen Yen) beziffert. Toshiba will das Geschäft mit dem Bain-Konsortium bis Ende September abschliessen.

Ein Bilanzskandal und die Insolvenz der US-Kraftwerkstochter Westinghouse Electric hatten Toshiba in eine schwere Krise gestürzt. Das einstige japanische Vorzeigeunternehmen schreibt seitdem hohe Verluste. Um finanziell Luft zu bekommen, will Toshiba seine gut laufende Speicherchipsparte verkaufen.